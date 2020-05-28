Куда можно отправиться в отпуск этим летом? Такой вопрос задают туроператорам каждый день. Ведь некоторые страны уже объявили о скором открытии границ. Однако ответа на вопрос пока нет. Как и нет ясности в новых условиях туризма во время пандемии.

Куда можно отправиться в отпуск этим летом? Такой вопрос задают туроператорам каждый день. Ведь некоторые страны уже объявили о скором открытии границ. Однако ответа на вопрос пока нет. Как и нет ясности в новых условиях туризма во время пандемии.Каждый день Максиму Марченко звонят клиенты. Главный вопрос: когда можно будет отправиться в тур. Многие СМИ уже написали — Турция готова принимать российских гостей с середины июля. Но: "Какие ограничения укажут те страны, которые откроют границы. Будут ли они требовать справку о том что у вас нет ковида за последние два дня, справку об эпидемиологическом окружении. Будут ли делать тесты, будут ли они сажать на карантин", — перечисляет вопросы Максим Марченко, директор туристического агентства.Глава правительства Михаил Мишустин призвал быть осторожными и отказаться от поездок за рубеж. Тем более 1 июня начнут открываться популярные отечественные курорты, в первую очередь санатории. Но с ограничениями.Чтобы отпуск не стал разочарованием, отдать предпочтение можно местному колориту, внутри региона на карантин точно не отправят. Шерегеш, Поднебесные зубья, Лужба пока закрыты. Но отельеры надежды не теряют.Для тех, кто не готов рисковать и выезжать в курортные зоны даже в пределах региона, есть альтернатива – дачи. Кстати, это весной они особенно популярны. В сети десятки предложений от желающих приобрести участок.Ведь ввести ограничения на территории вашей собственности точно никто не сможет.