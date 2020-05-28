Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил освободить от оплаты детского сада россиян, лишившихся работы во время эпидемии коронавируса COVID-19. Свою инициативу Хамзаев ..

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил освободить от оплаты детского сада россиян, лишившихся работы во время эпидемии коронавируса COVID-19. Свою инициативу Хамзаев направил премьер-министру России Михаилу Мишустину.Общественный деятель считает, что освободить от выплат следует семьи, в которых работу потерял хотя бы один из родителей. При этом они смогут не платить за обучение до конца года. Однако для этого им понадобится зарегистрироваться в службе занятости населения.