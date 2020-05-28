Ливерпуль не станет приобретать нападающего РБ Лейпциг и сборной Германии Тимо Вернера. Лидеров английской премьер-лиги не устроила цена 24-летнего футболиста.

"Ливерпуль" не станет приобретать нападающего "РБ Лейпциг" и сборной Германии Тимо Вернера. Лидеров английской премьер-лиги не устроила цена 24-летнего футболиста."Ливерпуль" намеревался приобрести нападающего "Лейпцига" во время летнего трансферного окна. Сам Тимо тоже выразил желание продолжить карьеру под руководством Юргена Клоппа. Однако сделка близка к срыву, сообщает "Спорт-Экспресс"."РБ Лейпциг" оценил Вернера в 55 миллионов евро. Эта цена не устроила "красных". Возможно, переговоры будут продолжены.