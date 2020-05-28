В 2017 году биткоин взорвал мировое сознание, взлетев с отметки $1 тысячи до почти $20 тысяч. Затем он также резко выпал из центра общественного внимания, рухнув ниже $4 тысяч. Инвесторы начали сомневаться в том, сможет ли он вообще стать мировой валютой будущего.

В 2017 году биткоин взорвал мировое сознание, взлетев с отметки $1 тысячи до почти $20 тысяч. Затем он также резко выпал из центра общественного внимания, рухнув ниже $4 тысяч. Инвесторы начали сомневаться в том, сможет ли он вообще стать мировой валютой будущего.Но если биткоин перестал быть темой номер один в мировых СМИ, то сам вопрос криптовалют и майнинга все еще актуален. Ожидается, что майнеры биткоинов, столкнувшиеся с волной банкротств после падения цен в 2018 году, снова начнут получать прибыль в этом году. Большинство из них получат максимальную прибыль, установив компьютеры, с которых они добывают криптовалюты, в холодном климате и вблизи дешевых источников энергии. Однако одна инновационная компания в Западном Техасе будет работать по-другому.В стартап Layer1 инвестировал сооснователь PayPal Питер Тиль. В 2019 году компания купила в Техасе электрическую подстанцию, что позволяло избавляться от зависимости от поставщиков. Штат был выбран благодаря дешевому электричеству. Один из самых жарких штатов в стране, Техас, является крупнейшим владельцем ветряных электростанций в США.Как известно, летом энергосистемы Техаса страдают от повышенной нагрузки, так как огромное количество людей использует кондиционеры. И секрет успеха этого стартапа заключается в готовности поделиться электроэнергией со своей подстанции в эти периоды. Стартап участвует в соглашении, согласно которому компания обязана, если будет нужно, выключить все оборудование для майнинга.В обмен на эту услугу компания будет получать от властей по $19 за МВт/ч, или около $17 миллионов в год. Это снижает цену на электроэнергию для Layer1 на 75%. То есть компания будет платить всего 10% от той суммы, которую частные потребители должны платить за электроэнергию. А использование подстанции Layer1 окажется дешевле, чем строительство новой электростанции.Учитывая, что годовой объем использования электроэнергии немного больше, чем в Швейцарии, майнеры биткоинов во всем мире вскоре могут задуматься о том, чтобы стать своего рода резервной копией энергетических сетей, переживающих сезонные всплески. У Техаса, который является крупнейшим нефтедобывающим штатом и крупнейшим штатом, производящим ветроэнергетику в США, достаточный объем дешевой энергии для майнеров. А так как летом бывает значительный всплеск спроса на электроэнергию, похоже, майнерам биткоинов придется пересмотреть вопрос о том, где они открывают свои точки.