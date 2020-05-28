47-летний Максим Виторган поделился трогательным видео с избранницей. Артист показал, как ему хорошо рядом с 28-летней актрисой Нино Нинидзе.

47-летний Максим Виторган поделился трогательным видео с избранницей.Артист показал, как ему хорошо рядом с 28-летней актрисой Нино Нинидзе.Влюбленные запечатлели ночную прогулку по Садовому кольцу. Вкадре Максим что-то увлеченно рассказывает Нино, а та внимательно слушает. Роликсопровождает нежная музыкальная композиция."Протяженность Садового кольца 15,6 километра... Скоро теплые ночи,скоро..." – прокомментировал видео Максим Виторган в личном микроблоге.Подписчикиартиста отметили, что Виторган и Нинидзе составили гармоничную пару. Поклонникиуверены, что союз знаменитостей будет крепким."Все ждала, когда поцелуетесь", "Они еще не целуются. Пока разговаривают", "Как потрясающе этовсе выглядит! Много-много счастья вам, ребята! Очень приятно смотреть!", "Гармоничнаяпара", "Какие прекрасные отношения! Уверена, они будут долгими!", "Вы похожи. Значит,половинки", – написали пользователи Сети.27 Май 2020 в 3:04 PDTНапомним, что звезда кино и сериалов закрутил роман с коллегой по цеху Нино Нинидзе в июле 2019года. Незадолго до начала этих отношений актер пережил болезненный развод с телеведущей Ксенией Собчак. Он невольно стал участником любовного треугольника: журналистка завела интрижку с режиссером Константином Богомоловым.