Актриса Мария Голубкина поздравила любителей конного спорта. 26 мая поклонники верховой езды отмечали неофициальный праздник.

Актриса Мария Голубкина поздравила любителей конного спорта.26 мая поклонники верховой езды отмечали неофициальный праздник.Голубкина с детства любит лошадей. Знаменитость имеет разряд мастера по конномуспорту и даже принимала участие в скачках.В личном микроблоге артистка поздравила влюбленных вверховую езду и опубликовала серию снимков. Судя по всему, страсть к лошадямМария унаследовала от родителей.На одном из фото можно увидеть мать актрисы, звездуфильма "Гусарская баллада" Ларису Голубкину. Родительница позирует нафоне грациозных животных. На другом кадре запечатлен отчим Марии, кумирсоветских женщин Андрей Миронов. Звезда картины "Бриллиантовая рука" сидитверхом на пони.В фотоподборке замечен экс-муж МарииГолубкиной, Николай Фоменко. Также бывший возлюбленный артистки Борис Ливанов – сын Василия Ливанова.Напомним, Мария Голубкина родилась в браке актрисы ЛарисыГолубкиной и режиссера Николая Щербинского. Этот союз распался, когда Маше небыло и года.26 Май 2020 в 8:19 PDTРанее в интервью . Артист держалпадчерицу в ежовых рукавицах, часто кричал на нее. Тем не менее, Голубкина вдетстве так сильно обожала Миронова, что носила его вещи.