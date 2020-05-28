В Воронеже круглосуточно идёт строительство многофункционального медцентра Минобороны России. Во многих других регионах такие центры уже работают.

В Воронеже круглосуточно идёт строительство многофункционального медцентра Минобороны России. Во многих других регионах такие центры уже работают.Например, в Волгограде пациенты могут получить полный комплекс медицинских услуг. Госпиталь оборудован современными рентген-установками, аппаратами компьютерной томографии.А в Красногорске специальный центр для помощи больным с коронавирусом развернули на базе Центрального военного клинического госпиталя Минобороны. В новом корпусе лечат как военных, так и гражданское население, сообщает телеканал "Россия 24".