Мерьем Узерли, наверное, единственная, кому удалось похудеть за время карантина из-за коронавируса. 36-летняя звезда сериала Великолепный век похвасталась свежими снимками.

Мерьем Узерли, наверное, единственная,кому удалось похудеть за время карантина из-за коронавируса. 36-летняя звездасериала "Великолепный век" похвасталась свежими снимками.Последние несколько месяцев актриса и еешестилетняя дочь Лара соблюдали режим самоизоляции. Некоторое время вмикроблоге Узерли не было отчетов о ежедневной рутине и выходах в свет. Теперь,когда жизнь возвращается в нормальное русло, знаменитость вновь активно радуетподписчиков свежими кадрами.Для прогулки с дочкой звезда сериала "Великолепныйвек" выбрала необычный лавандовый комплект. Наряд Мерьем Узерли состоял изкороткого трикотажного топа на толстых бретельках и длинной юбки. Образ знаменитостьдополнила джинсовой курточкой схожего оттенка.Отметим, что артистка решила не наноситьброский макияж. Волосы звезда сериала "Великолепныйвек" собрала в хвост.Подписчики отметили, что Узерли накарантине времени не теряла. Мерьем, как показалось, сбросила вес.27 Май 2020 в 10:46 PDTНапомним, звезда сериала "Великолепныйвек" и ее наследница живут в Германии. Между тем работает Мерьем Узерли восновном в Турции. Артистке приходится жить на две страны. В Европе проживает еемама, родная сестра и единоутробные братья. Надолго разлучаться сродственниками знаменитость не любит. Добавим, что мать Мерьем Узерли – немка,а отец– турок.