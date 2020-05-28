Американская корпорация Micron серьезно повысила прогноз по выручке на III квартал этого года, ссылаясь на резкий рост спроса на свою продукцию.

Американская корпорация Micron, специализирующаяся на производстве полупроводников, значительно повысила свой прогноз по выручке в III квартале этого года. Если ранее чипмейкер рассчитывал получить $4,6-5,2 миллиарда, то теперь планка поднялась до $5,2-5,4 миллиарда. Таким образом, Micron ожидает скорректированной прибыли в размере $0,75-0,85 на акцию. Новость обрадовала инвесторов, и акции компании прибавили сразу 3%."У нас был высокий спрос со стороны наших клиентов, особенно в центрах обработки данных, и этот спрос был обусловлен главным образом экономикой работы на дому, повышенной нагрузкой на серверную инфраструктуру, поскольку все работают дома, развлекаются из дома", – пояснила в интервью Reuters коммерческий директор Micron Самит Садана.Кроме того, по словам Саданы, вырос спрос на серверные чипы среди розничных продавцов: в условиях пандемии электронная коммерция растет стремительно, так что тем, кто хочет зарабатывать на этом рынке, приходится вкладывать дополнительные средства в оборудование. Кроме того, выросли продажи чипов памяти для ноутбуков, предназначенных для работы и обучения на дому.Согласно данным IBES от Refinitiv аналитики ожидали, что выручка Micron составит $4,93 миллиарда, а скорректированная прибыль — 56 центов на акцию.Прогноз выручки американской корпорации подтолкнул к росту и акции южнокорейских чипмейкеров. Так, бумаги компании Samsung Electronics, крупнейшего в мире производителя микросхем памяти, подорожали на 2,6%, а ее южнокорейский конкурент SK Hynix прибавил 4,4%. Это в свою очередь стало драйвером для южнокорейского ключевого индекса KOSPI, прибавляющего порядка 0,9%.