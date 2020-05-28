В США о возобновлении чемпионата объявила НХЛ - правда схема игр такая сложная, что в ней еще предстоит разобраться. В Европе пока вернулся только футбол, и тот в Германии, но болельщикам и это в радость.

В США о возобновлении чемпионата объявила НХЛ — правда схема игр такая сложная, что в ней еще предстоит разобраться. В Европе пока вернулся только футбол, и тот в Германии, но болельщикам и это в радость.В истории НХЛ такого никогда не было и вряд ли когда-либо повторится. Хоккей летом будет — НХЛ официально объявила, что сезон доиграет. Но формат оставшейся части — для хоккея это что-то уникальное. Регулярный чемпионат заканчивать не станут — вместо этого команды распределились в таблице по проценту уже набранных очков.Лучшей командой, таким образом, стал "Бостон", они набрали 71.5 процент от всех возможных очков. Ну, а далее всех ждёт очень сложная схема, в которой болельщикам и хоккеистам еще предстоит разобраться. В следующий раунд попали 24 клуба. И помимо классического плей-офф Кубка Стэнли с сериями до 4-х побед предварительно будет еще один дополнительный раунд."Мы переживаем экстраординарные и беспрецедентные времена. Любой план возобновления сезона по определению не мог быть идеальным. В зависимости от того, за какую команду вы болеете, вы сможете найти элемент, который вы бы хотели сделать по-другому. Но мы верим, что создали оптимальный план для всех. По итогам у нас будет достойный обладатель Кубка Стэнли, который пройдёт через все испытания", — заявил Гэри Беттмэн, комиссионер НХЛ.Лига подтвердила: сыграть плей-офф Кубка Стэнли с участием 24 клубов планируют всего в двух городах. Они пока не выбраны. Точные сроки возобновления сезона также пока не называют, но очевидно — это произойдет не раньше середины июля. Получается, что Кубок Стэнли впервые в истории будет разыгран либо в августе, либо вообще в сентябре. Разумеется, при пустых трибунах. Случай — уникальный и беспрецедентный."Игроки постоянно будут сдавать тесты. Единичные положительные случаи не должны перечеркивать наши планы и весь проделанный путь. Будем играть. Но очевидно, что если будет очередная вспышка, то да, в таком случае продолжать сезон не получится", — отметил Билл Дейли, заместитель комиссионера НХЛ.Национальная баскетбольная ассоциация от официальных заявлений пока воздерживается. Но сезон доиграть планируют. Ориентировочной датой возобновления баскетбола называют 22 июля. Формат доигровки сезона в НБА также под вопросом. Но есть все предпосылки к тому, что получится примерно как в НХЛ. Североамериканский спорт, спасая этот сезон, рискует поломать подготовку к следующему. В европейском баскетболе поступили наоборот: Евролига сезон завершила досрочно, зато далее осенью всё будет по плану.Ну, а в футбольной Европе Бундеслига пока гордо несет знамя первого возобновившегося топ-чемпионата. Сейчас идут матчи уже третьего после возобновления тура. В главном противостоянии Германии "Бавария" накануне обыграла "Боруссию". Совсем скоро, буквально в течение месяца, к Германии должны подключиться чемпионаты Испания, Италия и Англия. Особенно это актуально для "Ливерпуля", клуб впервые за 30 лет должен оформить чемпионский титул. Тренировки уже везде возобновились."Очень приятно вернуться с первым солнечным днем. Футболисты в нормальной форме. Все ждут возвращения. Болельщики по всему миру ждут футбола. Мы тоже этого хотим. Но сейчас нужно быть осторожными. Сначала мы вернемся без зрителей. Но в конце, надеюсь, все наладится", — заявил Хосеп Гвардиола, главный тренер ФК "Манчестер Сити".Мировой спорт еще далек до нормальной жизни. Но топовые турниры начинают определяться, даже если это отмена сезона. И это главное — уходит неопределенность и неизвестность.