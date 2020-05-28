Правительство по поручению президента РФ вернет самозанятым налог за 2019 год на 1,6 миллиарда руб. в рамках господдержки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
Правительство по поручению президента РФ вернет самозанятым налог за 2019 год на 1,6 миллиарда руб. в рамках господдержки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
"Такое поручение нам давал президент. На эти цели мы выделим 1,6 миллиадра руб.", — отметил Мишустин.
По его словам, самозанятым не надо будет заполнять заявления для получения этих денег. "Получателю средств необходимо мобильное приложение "Мой налог" и действующая банковская карта, на которую будут перечислены средства", — пояснил он.
В марте 2020 года Госдума предоставила регионам право самостоятельно вводить налог для самозанятых. Первыми ввели налог в прошлом году в четырех регионах страны — в Москве, Татарстане, Калужской и Московской областях.
22 мая Госдума в окончательном чтении утвердила новый пакет поддержки населения и экономики. Одной из новых мер помощи одобрено предоставление самозанятым гражданам налогового капитала в размере 1 МРОТ, или 12,130 тысячи руб., для уплаты налогов или погашения долга по 2021 год включительно.
Власти Москвы вернут самозанятым 495 миллионов руб. налогов, сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Эти налоги уплачены в 2019 году с профессионального дохода, полученного самозанятыми в Москве. Выплаты получат 194 тысячи человек. Эта одна из мер, которую предложил президент РФ 11 мая. Самозанятые получат и налоговый капитал в размере одного МРОТ. По данным на 1 мая 2020 года, в Москве в качестве самозанятых зарегистрировано 275 тысяч человек с налогооблагаемым доходом свыше 54 миллиардов руб.
Размер выплат зависит напрямую о того, насколько успешно велась деятельность в прошлом году. Механизм простой: всем вернут фактически уплаченные налоги.
Самозанятые облагаются 4%- и 6%-ми налогами. Если ежемесячный доход составляет, к примеру, 110 тысяч руб. – умножаем его на 12 и высчитываем процент. Размер выплаты при таком доходе в прошлом году составит от 53 тысяч до 79 тысяч руб. соответственно. Кто больше платил — больше и получит.