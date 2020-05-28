Правительство по поручению президента РФ вернет самозанятым налог за 2019 год на 1,6 миллиарда руб. в рамках господдержки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Правительство по поручению президента РФ вернет самозанятым налог за 2019 год на 1,6 миллиарда руб. в рамках господдержки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг."Такое поручение нам давал президент. На эти цели мы выделим 1,6 миллиадра руб.", — отметил Мишустин.По его словам, самозанятым не надо будет заполнять заявления для получения этих денег. "Получателю средств необходимо мобильное приложение "Мой налог" и действующая банковская карта, на которую будут перечислены средства", — пояснил он.В марте 2020 года Госдума предоставила регионам право самостоятельно вводить налог для самозанятых. Первыми ввели налог в прошлом году в четырех регионах страны — в Москве, Татарстане, Калужской и Московской областях.22 мая Госдума в окончательном чтении утвердила новый пакет поддержки населения и экономики. Одной из новых мер помощи одобрено предоставление самозанятым гражданам налогового капитала в размере 1 МРОТ, или 12,130 тысячи руб., для уплаты налогов или погашения долга по 2021 год включительно.Власти Москвы вернут самозанятым 495 миллионов руб. налогов, сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Эти налоги уплачены в 2019 году с профессионального дохода, полученного самозанятыми в Москве. Выплаты получат 194 тысячи человек. Эта одна из мер, которую предложил президент РФ 11 мая. Самозанятые получат и налоговый капитал в размере одного МРОТ. По данным на 1 мая 2020 года, в Москве в качестве самозанятых зарегистрировано 275 тысяч человек с налогооблагаемым доходом свыше 54 миллиардов руб.Размер выплат зависит напрямую о того, насколько успешно велась деятельность в прошлом году. Механизм простой: всем вернут фактически уплаченные налоги.Самозанятые облагаются 4%- и 6%-ми налогами. Если ежемесячный доход составляет, к примеру, 110 тысяч руб. – умножаем его на 12 и высчитываем процент. Размер выплаты при таком доходе в прошлом году составит от 53 тысяч до 79 тысяч руб. соответственно. Кто больше платил — больше и получит.