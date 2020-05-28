Правительство выделит 11 миллиардов руб. на поддержку российских аэропортов в условиях пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги в первую очередь пойдут на выплату зарплаты работникам и уплату страховых взносов.
Правительство выделит 11 миллиардов руб. на поддержку российских аэропортов в условиях пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги в первую очередь пойдут на выплату зарплаты работникам и уплату страховых взносов.
Мишустин подчеркнул, что руководство компаний не сможет направить выделенные деньги на выплату себе премий.
Деньги можно использовать только для содержания, ремонта и использования зданий, оборудования и транспортных средств, а также для иных расходов. Контролировать расходование средств поручено Росавиации.
Россия в начале апреля полностью ограничила международные авиаперевозки из-за пандемии коронавируса. Авиакомпании выполняют только рейсы для возвращения россиян на родину.
Глава Минтранса Евгений Дитрих попросил президента Владимира Путина предоставить аэропортам помощь в размере 10,1 миллиарда руб. Путин поддержал просьбу Дитриха.