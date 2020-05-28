В честь Дня пограничника вечернее небо Москвы раскрасит праздничный салют.

В честь Дня пограничника вечернее небо Москвы раскрасит праздничный салют, передает ТАСС.Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, салют состоится в 22:00 по московскому времени.Военнослужащие подготовили около 2 тысяч фейерверков, будут использованы более 50 видов салютов, купола которых имеют диаметр до 300 метров, а высота подъема превышает 500 метров.Уже готовы 72 салютные установки на базе грузового автомобиля "КамАЗ". Они оснащены программным обеспечением, позволяющим моделировать бесконечное разнообразие красочных фейерверков.