На Ставрополье видеорегистратором автомобилиста, который поздним вечером ехал в Ставрополь, было запечатлено странное явление. На кадрах отчетливо видно зеленую полосу на небе и яркую вспышку. Видео появилось в соцсетях. Пользователи предполагают, что это был падающий метеорит.
На Ставрополье видеорегистратором автомобилиста, который поздним вечером ехал в Ставрополь, было запечатлено странное явление.
На кадрах отчетливо видно зеленую полосу на небе и яркую вспышку.
Видео появилось в соцсетях. Пользователи предполагают, что это был падающий метеорит.
Одна из местных жительниц в комментарии написала, что ей о "падении метеорита" у населенного пункта Казинки рассказал ребенок.
Официальных комментариев о падении метеорита или другого объекта в каре пока нет, сведений о разрушениях также не поступало.