На Ставрополье видеорегистратором автомобилиста, который поздним вечером ехал в Ставрополь, было запечатлено странное явление. На кадрах отчетливо видно зеленую полосу на небе и яркую вспышку. Видео появилось в соцсетях. Пользователи предполагают, что это был падающий метеорит.

На Ставрополье видеорегистратором автомобилиста, который поздним вечером ехал в Ставрополь, было запечатлено странное явление.На кадрах отчетливо видно зеленую полосу на небе и яркую вспышку.Видео появилось в соцсетях. Пользователи предполагают, что это был падающий метеорит.Одна из местных жительниц в комментарии написала, что ей о "падении метеорита" у населенного пункта Казинки рассказал ребенок.Официальных комментариев о падении метеорита или другого объекта в каре пока нет, сведений о разрушениях также не поступало.