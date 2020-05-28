28.05.2020

2020-05-28 20:20:03

На владимирском аэродроме курсанты сдали нормативы ВДВ

Сегодня 30 молодых курсантов военно-полевого лагеря в Семязино, прошедших медкомиссию перед службой в армии, получили удостоверения водителей-парашютистов.

Во время прохождения 10 дневных сборов призывники научились самостоятельно собирать парашюты и выполнять прыжки на высоте 800 метров. После отработки теории и прохождения практического испытания инструкторы и приглашенные офицеры ВДВ оценили каждого курсанта. Учитывалось все от правильной постановки ног во время приземления до нужного психологического настроя перед прыжком. Испытания прошли все, каждому новобранцу вручили тельняшку с бело-голубыми полосами, самые лучшие продолжат службу в воздушно-десантных войсках России.

Михаил Шепета, начальник владимирского авиационно-спортивного клуб: «5 оценок отлично, остальные хорошо. Это очень хороший результат, ребята все это время проживали на территории аэродрома в условиях полевого военного лагеря. Очень хорошо оборудованного кстати. Надеюсь, им понравится служба в дальнейшем».

Александр Сыпченко