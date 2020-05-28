Наблюдательный совет Lufthansa пока не смог одобрить пакет финансовой помощи в размере €9 миллиардов. Его не устроили условия, выдвинутые Еврокомиссией, предполагающие значительное ослабление позиций в аэропортах во Франкфурте и в Мюнхене.

Наблюдательный совет Lufthansa пока не смог одобрить пакет финансовой помощи в размере €9 миллиардов. Его не устроили условия, выдвинутые Еврокомиссией, предполагающие значительное ослабление позиций в аэропортах во Франкфурте и в Мюнхене. ЕК потребовала передачи прав на взлет и посадку в этих узлах, где доля немецкого авиаперевозчика составляет сейчас примерно 65%. Наблюдательный совет счел, что такой шаг будет иметь серьезные экономические последствия и обойдется компании слишком дорого. Группа намерена продолжить обсуждение ситуации.Как пояснили в Lufthansa, каждая мера государственной поддержки является вмешательством в рынок и влияет на конкуренцию. Соответственно федеральное правительство должно помогать только в том случае, если нет другого подходящего решения. "Получающееся экономическое влияние на компанию и график погашения задолженностей в рамках мер по стабилизации ситуации, а также другие возможные сценарии должны быть проанализированы подробно. Тем не менее наблюдательный совет по-прежнему рассматривает поддержку Фонда стабилизации экономики правительства ФРГ как единственные жизнеспособные меры для поддержания платежеспособности", – говорится в сообщении Lufthansa.Как писали ранее "33Live.Ruру", власти Германии согласились выделить крупнейшему немецкому авиаперевозчику пакет помощи в размере €9 миллиардов. При этом правительство ФРГ получает 20% акций компании, купив их по номиналу €2,56. Плюс государственный банк KfW и ряд частных банков должны выделить перевозчику кредит на €3 миллиарда. Еще €4,7 миллиарда должен был выделить Фонд стабилизации экономики правительства ФРГ (WSF) как бессрочный негласный вклад под 4% в первые два года и 9,5% – в последующие.