Российская актриса театра и кино Евгения Лоза сообщила о переменах в личной жизни. Она заявила, что разводится со своим супругом.

Российская актриса театра и кино Евгения Лоза сообщила о переменах в личной жизни. Она заявила, что разводится со своим супругом. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.Евгения Лоза отметила, что их супружеская история закончилась. При этом она поблагодарила мужа за любовь и все прекрасное, что было между ними. Актриса подчеркнула, что они останутся близкими людьми, но будут идти по жизни отдельно.С 2019 года Евгения Лоза состояла в браке с актером Антоном Батыревым. Их роман начался во время совместных съемок в фильме "На качелях судьбы". Семейные узы просуществовали недолго. Причину развода Лоза не пояснила.Актриса известна зрителю своими ролями в таких сериалах как "И падает снег", "Детективное агентство "Иван да Марья", "Кукушечка".