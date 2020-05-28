Эксперты составили антирейтинг округов Московской области по количеству заражений коронавирусом COVID-19. Его возглавил Подольск, где было зафиксировано 2080 случаев заражения. Второе место ..

Эксперты составили антирейтинг округов Московской области по количеству заражений коронавирусом COVID-19. Его возглавил Подольск, где было зафиксировано 2080 случаев заражения.Второе место занял Красногорск с 1890 инфицированных, а на третьей строчке оказался Королев, где заболели 1791 жителей. Более тысячи случаев заражения также были выявлены в Балашихе, Мытищах, Химках, Пушкино, Коломне и Сергиевом Посаде.