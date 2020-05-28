Цены на нефть снижаются второй день подряд. Противоречия в ОПЕК+ и неожиданный рост запасов в США давят на котировки.

Цены на нефть снижаются второй день подряд. Негативные факторы накапливаются и давят на котировки. В среду нефть подешевела примерно на 4%, сегодня котировки снижаются еще на 1%. Баррель североморской Brent стоит около $34, западнотехасская WTI опустилась в цене до $34.Ралли на рынке "черного золота" прекратилось после сообщений о том, что позиции России и Саудовской Аравии в преддверии очередной встречи ОПЕК+ расходятся.Наша страна планирует, как и предусмотрено условиями сделки, начать наращивать добычу в июле, саудиты же, напротив, хотят продлить максимальное снижение до осени.Ну а накануне вечером настроения трейдерам испортили уже данные по запасам в США от Американского института нефти.Коммерческие запасы нефти в стране выросли впервые за три недели, причем сразу на 8,7 миллиона баррелей. Запасы бензина и дистиллятов также выросли – на 1,1 миллиона и 6,9 миллиона баррелей соответственно.Более того, спрос на бензин ко Дню памяти в годовом выражении упал с 25% до 35%. Напомним, что этот праздник в США часто связывают с началом автомобильного сезона. Однако в этом году вряд ли стоит ждать массовых путешествий американцев по стране: пандемия еще не закончилась, и многие предпочтут остаться дома.