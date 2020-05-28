Новый антирекорд с начала эпидемии поставлен в Воронежской области. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 110 жителей региона. Об этом со ссылкой на региональный оперштаб передает ГТРК Воронеж.

Новый антирекорд с начала эпидемии поставлен в Воронежской области. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 110 жителей региона. Об этом со ссылкой на региональный оперштаб передает ГТРК "Воронеж". Общее количество зараженных в области — 1753 человека.Как сообщается, прирост за 26 мая составил 63 человека, за 27 — 62. Последний раз такое количество заболевших было зафиксировано месяц назад, 28 апреля. Тогда вспышка коронавирусной инфекции произошла в больнице "Электроника".Что стало причиной нынешнего увеличения числа заразившихся, пока сказать сложно. Известно, что вспышка коронавируса отмечена на АО "Минудобрения" в Россоши. Там с 14 по 26 мая было выявлено 17 случаев COVID-19.Жителям региона настоятельно рекомендуют помнить о режиме самоизоляции и соблюдении масочного режима. Штраф за нарушение — от 1 до 30 тысяч рублей.