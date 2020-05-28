Заявители при оплате работ предъявляли документ о скидке и узнавали, что он недействителен, а менеджер перестала выходить на связь...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы задержали 35-летнюю женщину, подозреваемую в хищении крупной суммы денежных средств путем мошенничества.В территориальный отдел полиции поступили заявления от нескольких жителей столицы. Они сообщили, что обращались в строительную компанию для возведения каркасных домов. С ними связывалась женщина, которая представлялась сотрудницей данной организации. Она предлагала оформить скидку на услуги. За составление договора на данную скидку сотрудница фирмы брала различные суммы денег. Однако впоследствии, когда заявители при оплате работ предъявляли документ, они узнавали, что он недействителен, а менеджер перестала выходить на связь. Общая сумма ущерба составила более полумиллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по месту жительства задержали подозреваемую – 35-летнюю жительницу Москвы. Установлено, что она работала в указанной компании и, используя свое служебное положение, составляла фиктивные договора на дополнительные скидки. Похищенными денежными средствами она успела распорядиться по своему усмотрению. В настоящее время женщина уволена.Следствием ОМВД России по району Кузьминки возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18