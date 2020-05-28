Пассажирский транспорт Петрозаводска полностью вернулся к работе с сегодняшнего дня. Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал об этом на своей странице ВКонтакте, передает ГТРК Карелия. Как известно, на прошлой неделе на дороги города уже вышли троллейбусы.

Пассажирский транспорт Петрозаводска полностью вернулся к работе с сегодняшнего дня. Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал об этом на своей странице ВКонтакте, передает ГТРК "Карелия". Как известно, на прошлой неделе на дороги города уже вышли троллейбусы.Сегодня на городские линии вернутся автобусы, в которых не менее 18 посадочных мест. Работа общественного транспорта будет осуществляться с соблюдением строжайших мер безопасности, отметил губернатор. Все участники движения обязаны быть в масках и перчатках. Число пассажиров должно соответствовать количеству посадочных мест. Рядом с дверьми появятся санитайзеры для рук. После окончания маршрута всю машину продезинфицируют.По информации из правительства региона, за минувшие сутки выявлено 11 новых случаев COVID-19, из низ семь — жители Петрозаводска. Победили болезнь восемь, тоже в столице республики. Всего с начала эпидемии в Карелии заболело 382 человека. 143 пациента уже излечились. Более четырех с половиной тысяч находятся дома на карантине.