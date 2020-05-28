В Кремле чрезвычайно негативно восприняли сообщения о планах США ввести новые санкции в отношении газопровода Северный поток-2. Однако санкции не повлияют на планы строительства газопровода, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле "чрезвычайно негативно" восприняли сообщения о планах США ввести новые санкции в отношении газопровода "Северный поток-2". Однако санкции не повлияют на планы строительства газопровода, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Новые санкции станут очередным проявлением недобросовестной конкуренции со стороны США, санкции противоречат международному праву, пояснил Песков, сообщает "Интерфакс".Немецкая газета Hаndelsblatt со ссылкой на заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла сообщила, что США изучают возможность введения новых санкций против газопровода "Северный поток-2".Первая волна санкций США вынудила подрядчика "Газпрома" — швейцарскую компанию Allseas остановить прокладку труб. В строительстве газопровода участвовали три судна компании — Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia."Газпром" намерен задействовать собственный трубоукладчик — судно "Академик Черский", которое стоит в порту Мукран на острове Рюген. Неподалеку, в Лубмине, находится станция компании Gascade для приема газа из "Северного потока" и "Северного потока-2".Газопровод "Северный поток-2" построен на 94%.