В Кремле чрезвычайно негативно восприняли сообщения о планах США ввести новые санкции в отношении газопровода Северный поток-2. Однако санкции не повлияют на планы строительства газопровода, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле "чрезвычайно негативно" восприняли сообщения о планах США ввести новые санкции в отношении газопровода "Северный поток-2". Однако санкции не повлияют на планы строительства газопровода, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Новые санкции станут очередным проявлением недобросовестной конкуренции со стороны США, санкции противоречат международному праву, пояснил Песков, сообщает "Интерфакс".
Немецкая газета Hаndelsblatt со ссылкой на заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла сообщила, что США изучают возможность введения новых санкций против газопровода "Северный поток-2".
Первая волна санкций США вынудила подрядчика "Газпрома" — швейцарскую компанию Allseas остановить прокладку труб. В строительстве газопровода участвовали три судна компании — Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia.
"Газпром" намерен задействовать собственный трубоукладчик — судно "Академик Черский", которое стоит в порту Мукран на острове Рюген. Неподалеку, в Лубмине, находится станция компании Gascade для приема газа из "Северного потока" и "Северного потока-2".
Газопровод "Северный поток-2" построен на 94%.