Эксперт по биологической защите Георгий Фролов предупредил об опасности купания в море в условиях эпидемии коронавируса COVID-19. Люди рискуют заразиться при входе и выходе из воды, а также на ..

Эксперт по биологической защите Георгий Фролов предупредил об опасности купания в море в условиях эпидемии коронавируса COVID-19. Люди рискуют заразиться при входе и выходе из воды, а также на мелководье.Фролов пояснил, что коронавирус может скапливаться в морской пене. Помимо него там могут находиться возбудители и других инфекций. В связи с этим специалист рекомендовал мыться с мылом после плавания и исключить попадание морской воды в рот, передает