Сразу несколько регионов Урала и Сибири приходят в себя после мощнейшего урагана. Затопленные улицы, порванные линии электропередач, целые посёлки без света, и это не считая сорванных с домов крыш и поваленных деревьев.

Сразу несколько регионов Урала и Сибири приходят в себя после мощнейшего урагана. Затопленные улицы, порванные линии электропередач, целые посёлки без света, и это не считая сорванных с домов крыш и поваленных деревьев.Кузбасс. Деревня Константиновка. Ветер под 30 метров в секунду буквально снес населенный пункт — большинство построек уничтожены, повалены линии ЛЭП. Север Кемеровской области пострадал больше остальных. Из-за бушующей стихии в Мариинском районе обрушилась стена зернохранилища. Два человека скончались на месте, один доставлен в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.В Кемерове слетела обрешетка с покрытием, в центре города ветром выбило перила балкона, в Анжеро-Судженске упавший тополь раздавил грузовик. В Новокузнецке на проезжавшую машину обрушился временный дорожный знак. Сорваны крыши, повалены деревья.Сильные грозы сопровождались не просто ливнем, во многих местах выпадал крупный град. Причина непогоды, по мнению синоптиков — очень резкий перепад температур. Тридцать градусов тепла в считанные часы сменил холодный арктический фронт.Красноярский край тоже накрыли ураган и сильные ливни. Стихия ударила в основном по центру, южной и западной частям региона. Камера видеорегистратора сняла, как с заправочной станции ветер сносит крышу.Несколько населенных пунктов остались без света — в Ачинске и Ужирском районе. В самом Красноярске затоплены улицы.Циклон прошел по нескольким регионам Сибири. Наделав бед в Кемерово, добрался до Томска, где выпал град размером с грецкий орех.В Новосибирске пострадали десятки машин и зданий, многие трассы перекрыты поваленными металлическими конструкциями и деревьями.Светофоры, заборы, остановки. Из-за аварий на линиях электропередачи почти 40 тысяч новосибирцев остались без света. Почти 150 бригад устраняли последствия аварии, и восстановить электроснабжение удалось к сегодняшнему утру. Массовые перебои с электричеством зафиксированы и на востоке и юго-востоке области. Последствия устраняются.Алтайский край. В городе Бийске накануне рано утром случилось массовое отключение электричества. Без света остался целый район. Впрочем, по данным специалистов, причиной стали не обрывы линий электропередач, а возгорания кабеля. В Барнауле дерево упало на проезжавший автомобиль, к счастью, никто не пострадал. Циклон продолжает двигаться на восток — на пути Байкал, Якутия. Из-за резкого похолодания сильный снегопад накрыл полуостров Ямал.