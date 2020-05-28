Любой житель региона, зарегистрированный на портале госуслуг, может отказаться от бумажных уведомлений от госорганов и взамен получать письма в электронном виде

Электронное заказное письмо – сервис, позволяющий пользователям и организациям получать письма и уведомления от государственных органов в личном кабинете портала . Этот вид корреспонденции является юридически значимым отправлением и равнозначным бумажному письму. Государственный орган, получивший электронное заказное письмо, будет обязан ответить на него в течение 30 дней с момента его регистрации.Преимущество отправки и получения электронных заказных писем в том, что это:– безопасно: письма пересылаются по защищённым каналам передачи данных в соответствии с требованием федерального закона «О персональных данных»;– гарантировано: письмо будет получено адресатом даже при смене места жительства;– выгодно: отсутствуют затраты на печать и предпочтовую подготовку;– быстро: электронные письма доставляются оперативнее, чем бумажные уведомления. Среднее время доставки электронного заказного письма до адресата – всего 3 минуты;– удобно: письмо будет храниться в личном кабинете на сайте госуслуг, и отправитель сможет проследить его текущий статус в режиме реального времени.К слову, уже сейчас жители нашего региона могут в личном кабинете на портале государственных услуг Российской Федерации получать корреспонденцию от Центра безопасности дорожного движения Владимирской области, регионального управления Федеральной службы судебных приставов, Федеральных судов общей юрисдикции России.