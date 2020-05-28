Веб-версии почтового сервиса Gmail крупно переработали структуру меню настроек

Веб-версии почтового сервиса Gmail крупно переработали структуру меню настроек. Теперь, по нажатии на значок с шестеренкой, будет открываться боковая панель с быстрым доступом к самым востребованным функциям.Из новой панели, например, можно поменять вид отображения ящика и области чтения, тему оформления и способ сортировки писем. Все изменения вступают в силу мгновенно - так что пользователи могут сначала визуально оценить новые параметры, прежде чем оставлять их.Полное меню настроек никуда не делось, сказано в блоге Google. Чтобы посмотреть все доступные опции, нужно нажать на кнопку See all settings ("Посмотреть все настройки") в самом верху новой панели.Новое меню настроек уже доступно части пользователей Gmail. Для всех его обещают включить не позднее лета.Ранее у пользователей Gmail появилась возможность прикреплять одни письма к другим, без пересылки или предварительного скачивания. Этот способ будет удобен, например, для людей, которые только подключились к групповой переписке. Вместо того чтобы читать длинные цепочки сообщений, они смогут сразу войти в курс дела, ознакомившись только с важными письмами.