Следователи заинтересовались обстоятельствами смерти 11-летней девочки в Брянской области, которая, как сообщают источники, проглотила батарейку, но поздно рассказала о произошедшем родителям.

Следователи заинтересовались обстоятельствами смерти 11-летней девочки в Брянской области, которая, как сообщают источники, проглотила батарейку, но поздно рассказала о произошедшем родителям.Трагедия, как уточнил глава администрации Жуковского района Николай Лучкин, произошла в конце минувшей недели. Родственники девочки утверждали, что она проглотила круглую батарейку, но рассказала об этом только спустя несколько дней, когда у нее начался кашель с кровью. Сначала ее доставили в районную больницу, а потом перевели в Брянск, однако спасти школьницу не удалось.По некоторым данным, врачи не увидели на рентгеновских снимках никаких предметов в желудке юной пациентки, но родственники продолжают настаивать на том, что девочку погубила "круглая батарейка". Погибшую уже предали земле.В обстоятельства произошедшего предстоит разобраться следователям брянского СКР.