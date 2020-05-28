23 загородных лагеря Тверской области этим летом всё-таки смогут принять детей. Точные даты власти региона пока не называют, но подготовка уже идёт.
23 загородных лагеря Тверской области этим летом всё-таки смогут принять детей. Точные даты власти региона пока не называют, но подготовка уже идёт.
Территорию осмотрели инспекторы МЧС. Проверили, как обстоят дела с гидрантами и огнетушителями, а также уровень знаний персонала. Особое внимание уделили пожарной сигнализации. Современная система позволяет выводить сигнал напрямую на пульт пожарной части без участия сотрудников организации.
А ещё на помощь пожарным могут прийти добровольцы, сообщает телеканал "Россия 24". Во время проверки они показали, как умеют прокладывать рукавную линию и работать с мотопомпой.