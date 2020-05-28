23 загородных лагеря Тверской области этим летом всё-таки смогут принять детей. Точные даты власти региона пока не называют, но подготовка уже идёт.

23 загородных лагеря Тверской области этим летом всё-таки смогут принять детей. Точные даты власти региона пока не называют, но подготовка уже идёт.Территорию осмотрели инспекторы МЧС. Проверили, как обстоят дела с гидрантами и огнетушителями, а также уровень знаний персонала. Особое внимание уделили пожарной сигнализации. Современная система позволяет выводить сигнал напрямую на пульт пожарной части без участия сотрудников организации.А ещё на помощь пожарным могут прийти добровольцы, сообщает телеканал "Россия 24". Во время проверки они показали, как умеют прокладывать рукавную линию и работать с мотопомпой.