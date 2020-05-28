В селе 2-е Никольское Воронежской области произошло жестокое убийство. 16-летний подросток расправился с 9-летней девочкой, после чего спрятал ее тело в заброшенном здании. Как сообщает , ..

В селе 2-е Никольское Воронежской области произошло жестокое убийство. 16-летний подросток расправился с 9-летней девочкой, после чего спрятал ее тело в заброшенном здании.Как сообщает , злоумышленника уже задержали. Молодой человек признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело. Мотивы преступника устанавливаются.