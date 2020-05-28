Певица Слава похвасталась снимком
повзрослевшей дочери. Наследнице вокалистки Александре уже 21 год.
Певица Слава похвасталась снимком
повзрослевшей дочери. Наследнице вокалистки Александре уже 21 год.
Отпрыск знаменитости позирует на фоне
цветущего дерева. Александра облачена в мятый спортивный костюм розового
оттенка. Белокурые локоны дочери певицы Славы растрепаны.
"Просто мой кот (и пес)!" – коротко
подписала снимок знаменитость. Отметим, что собаку позади Александры можно заметить не сразу.
Одной из первых на фото отреагировала
певица Анна Семенович. Артистка отметила, что девушка с возрастом стала копией
знаменитой родительницы. Певица Слава согласилась с наблюдением коллеги по
цеху.
Между тем поклонники вокалистки,
рассуждали по поводу цвета волос Александры. Многие интернет-обыватели сошлись
во мнении, что девушке следовало бы предпочесть темный цвет локонов.
"Красавица, но брюнеткой лучше, ярче 👍
(здесь
и
далее
орфография
и
пунктуация
авторов
сохранены.
– Прим.
ред.)", "Совершенно блонд не к лицу,
, , м", "Нежная девушка, теплый взгляд. С Вами много общего во внешности", "Она
такая милашка. Дай бог ей счастья 🙏", "Нежная девушка на нежном фоне ...👍", "Бледная стала...– брюнеткой
лучше! 😉", "Брюнеткой мне кажется ярче !!!!!👌", – писали комментаторы.
27 Май 2020 в 1:13 PDT
Напомним,
певица Слава родила Александру в браке с Константином Морозовым. Этот союз артистки
продлился недолго. Когда ребенку было всего шесть месяцев, супруги развелись. Сейчас вокалистка замужем за предпринимателем Анатолием Данилицким. Избранник старше
артистки на 28 лет. В этих отношениях стала мамой во второй раз.
Звезда подарила возлюбленному дочь Антонину.