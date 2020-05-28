Певица Слава похвасталась снимком повзрослевшей дочери. Наследнице вокалистки Александре уже 21 год.

Певица Слава похвасталась снимкомповзрослевшей дочери. Наследнице вокалистки Александре уже 21 год.Отпрыск знаменитости позирует на фонецветущего дерева. Александра облачена в мятый спортивный костюм розовогооттенка. Белокурые локоны дочери певицы Славы растрепаны."Просто мой кот (и пес)!" – короткоподписала снимок знаменитость. Отметим, что собаку позади Александры можно заметить не сразу.Одной из первых на фото отреагировалапевица Анна Семенович. Артистка отметила, что девушка с возрастом стала копиейзнаменитой родительницы. Певица Слава согласилась с наблюдением коллеги поцеху.Между тем поклонники вокалистки,рассуждали по поводу цвета волос Александры. Многие интернет-обыватели сошлисьво мнении, что девушке следовало бы предпочесть темный цвет локонов."Красавица, но брюнеткой лучше, ярче 👍(здесьдалееорфографияпунктуацияавторовсохранены.– Прим.ред.)", "Совершенно блонд не к лицу,, , м", "Нежная девушка, теплый взгляд. С Вами много общего во внешности", "Онатакая милашка. Дай бог ей счастья 🙏", "Нежная девушка на нежном фоне ...👍", "Бледная стала...– брюнеткойлучше! 😉", "Брюнеткой мне кажется ярче !!!!!👌", – писали комментаторы.27 Май 2020 в 1:13 PDTНапомним,певица Слава родила Александру в браке с Константином Морозовым. Этот союз артисткипродлился недолго. Когда ребенку было всего шесть месяцев, супруги развелись. Сейчас вокалистка замужем за предпринимателем Анатолием Данилицким. Избранник старшеартистки на 28 лет. В этих отношениях стала мамой во второй раз.Звезда подарила возлюбленному дочь Антонину.