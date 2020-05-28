В одном из дворов на Чонгарском бульваре мужчина открыто похитил из сумки пенсионерки кошелек с денежными средствами, после чего скрылся...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО и ОМВД России по Нагорному району задержали подозреваемого в грабеже. Также было установлено, что злоумышленник причастен к совершению кражи», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ОМВД России по Нагорному району поступило сообщение о грабеже от 79-летней жительницы столицы. По словам заявительницы, в одном из дворов на Чонгарском бульваре неизвестный мужчина открыто похитил из ее сумки кошелек с денежными средствами, после чего скрылся. Ущерб составил 4500 рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний приезжий. Похищенное частично изъято.В ходе работы с задержанным участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Нагорному району установили его причастность к совершению еще одного противоправного деяния.Так, в территориальный отдел полиции с заявлением о краже телефона из квартиры обратилась 49-летняя жительница района. Как было установлено, злоумышленник, находясь в гостях у потерпевшей, воспользовался отсутствием внимания с ее стороны и совершил кражу. Похищенным мужчина распорядился по своему усмотрению.По данным фактам дознанием ОМВД России по Нагорному району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 161 УК РФ «Грабеж» и 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22