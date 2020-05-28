У Софьи и Алисии из Нижневартовска сложные диагнозы: перинатальное поражение центральной нервной системы, детский церебральный паралич, отставание психомоторного развития. Чтобы научиться всему тому, что умеют 2-летние дети, девочкам необходимы специальные занятия в реабилитационном центре. Их стоимость 210 100 рублей, но все сбережения у семьи уже закончились.

У Софьи и Алисии из Нижневартовска сложные диагнозы: перинатальное поражение центральной нервной системы, детский церебральный паралич, отставание психомоторного развития. Чтобы научиться всему тому, что умеют 2-летние дети, девочкам необходимы специальные занятия в реабилитационном центре. Их стоимость 210 100 рублей, но все сбережения у семьи уже закончились.Помочь Софье и Алисии Митиевским"Несколько лет мы с мужем мечтали о детях. Со второй попытки ЭКО мне удалось забеременеть. Как оказалось, двойней. Беременность протекала без осложнений, чувствовала я себя хорошо, проходила вовремя все обследования. Дети развивались без отклонений. Но на 32 неделе начались внезапные роды, и мне сделали кесарево сечение", — рассказывает мама малышек.Девочки родились маленькие. Алисия весила всего 1400 г, а София 1640 г. Из-за сильной гипоксии при рождении у них произошло поражение центральной нервной системы. В тяжелом состоянии их сразу же увезли в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.Через 5 дней детей перевели в отделение недоношенных и поставили диагноз "перинатальное поражение ЦНС гипоксически-ишемического генеза"."После выписки мы проходили несколько реабилитаций в нашем городе, делали постоянно массаж и ЛФК. Врачи говорили, что дети догонят своих сверстников, но отставания были явными. К 6 месяцем София могла только держать голову и удерживать игрушку в руке. Алисия ползала по-пластунски и пыталась ползать на коленках. Ждать мы больше не могли", — объясняет мама девочек.Семья поехала на обследование в самарский центр "Пойду сам". Там врачи сразу поставили точные диагнозы: у Софии — ДЦП, спастическая диплегия, а у Алисии ППЦНС и отставание психомоторного развития.Для девочек была разработана индивидуальная программа реабилитации. После первого курса сразу были видны результаты — они окрепли, стали активнее, появились новые навыки и интерес к окружающему миру."В перерывах между курсами мы каждый день занимаемся дома ЛФК, играем в развивающие игры. Алисия и София очень любознательные, занимаются с удовольствием, и каждый день я замечаю у них какие-то новые умелки. Нам предстоит шестой курс в "Пойду сам". Но, к сожалению, все сбережения исчерпаны, в семье работает только папа , поэтому мы вынуждены обратиться в фонд за помощью. Мы верим в наших детей и будем бороться с недугом до полного восстановления", — обращается ко всем благотворителям мама двойняшек.Помочь Софье и Алисии МитиевскимПомочь девочкам можно, отправив SMS на номер 7545 с любой суммой пожертвования (например: 300) или на номер 3434 со словом "Помогаю" и любой суммой пожертвования (например: Помогаю 300).Кроме того, взнос можно сделать и через "Сбербанк-онлайн" (в назначении платежа необходимо указать "Благотворительное пожертвование для Софьи и Алисии Митиевских").