Ранним утром в Чебоксарах легковушка потеряла управление на круговом перекрестке, соскочила с дороги, перевернулась и на огромной скорости влетела в торговый павильон. Водитель погиб на месте.

Ранним утром в Чебоксарах легковушка потеряла управление на круговом перекрестке, соскочила с дороги, перевернулась и на огромной скорости влетела в торговый павильон.Инцидент произошел 28 мая около 4 часов утра на Вурнарском шоссе. Водитель погиб на месте.Портал PG21.RU, ссылаясь на УГИБДД по Чувашии, сообщил, что 32-летний мужчина ранее был лишен прав на управление автомобилем. Среди возможных причин аварии рассматривается алкогольное опьянение водителя.