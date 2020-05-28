Правительство Японии в своем ежемесячном отчете в мае представило мрачный прогноз экспорта страны, поскольку третья по величине экономика мира борется с последствиями глобальной пандемии коронавируса, передает Reuters.

Правительство Японии в своем ежемесячном отчете в мае представило мрачный прогноз экспорта страны, поскольку третья по величине экономика мира борется с последствиями глобальной пандемии коронавируса, передает Reuters.Несмотря на то, что общая оценка того, что экономика Японии находится в "крайне тяжелом положении", оставлена ​​без изменений, правительство также снизило свой взгляд на рынок труда и корпоративные инвестиции, говорится в отчете.Оценка пришла после того, как экономика Японии, зависимая от экспорта, впала в рецессию впервые за 4,5 года. Правительство на этой неделе отменило чрезвычайное положение в стране, пытаясь восстановить экономику.Правительство заявило, что экспорт "быстро" сокращается, изменив свою прежнюю оценку "просто уменьшая" из-за пандемии, особенно сильно затронувшей поставки в США и Европу.Данные на прошлой неделе показали, что экспорт Японии упал больше всего после финансового кризиса в апреле 2009 года, когда мировой спрос на такие товары, как автомобили и промышленные материалы, упал.Аналитики опасаются, что экономика может углубиться в рецессию — два последовательных квартала спада — поскольку чрезвычайное положение в апреле удерживало граждан дома, а рестораны и магазины были закрыты.Кабинет премьер-министра Синдзо Абэ ранее одобрил новый пакет мер стимулирования в размере 1,1 триллиона долларов, который включает в себя значительные бюджетные расходы в целях смягчения экономического удара.Правительство придерживалось мнения, что частное потребление быстро снижается. По словам чиновника, потребление было слабым в течение месяца, за исключением нескольких хороших продаж бытовой электроники во время праздников Золотой недели.Кабинет министров заявил, что слабость в ситуации с занятостью "усиливается" из-за воздействия коронавируса, хотя ранее заявлялось, что "можно наблюдать слабые движения".Правительство также сделало более мрачную оценку инвестиций в бизнес.