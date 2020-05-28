Свой профессиональный праздник сегодня отмечают пограничники. 102 года назад в РСФСР учредили погранохрану. В любое время, при любых обстоятельствах, даже в условиях эпидемии коронавируса задача этих рода войск — защищать границу.

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают пограничники. 102 года назад в РСФСР учредили погранохрану. В любое время, при любых обстоятельствах, даже в условиях эпидемии коронавируса задача этих рода войск — защищать границу.Омская область в девяти районах граничит с Казахстаном на протяжении примерно тысячи километров. В регионе — четыре автомобильных пропускных пункта: Русско-Полянский, Одесский, Исилькульский и Черлакский. В двух последних открыты также железнодорожные КПП. Сторожевые катеры контролируют речной участок в Черлаке. Ну, а самый крупный пропускной пункт – омский аэропорт имени Карбышева, напоминает ГТРК "Иртыш".Безусловно, программа мероприятий в честь Дня пограничника в этом году будет изменена из-за эпидемии COVID-19. Часть торжеств отменено, например, ежегодная патриотическая акция "Боевой расчет". В любом случае, обязательно состоится возложение цветов. Особый повод — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.За прошлый год границу в Омской области пересекли более двух с половиной миллионов человек. За последнее время ситуация серьезно изменилась. Из-за эпидемии коронавирусной инфекции поток людей сильно сократился. Но пограничники никогда не останутся без работы.