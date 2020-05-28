Её размер составляет 68811 рублей

К 25 мая пять медиков из Владимирской области, заразившихся коронавирусом от пациентов, получили выплату в размере 68811 рублей.Напомним, в случае подтверждения у медиков заболевания, включённого в Перечень заболевания или осложнений, вызванных подтверждённой лабораторными методами новой коронавирусной инфекцией, им положена единовременная страховая выплата.В случае утраты трудоспособности в результате развития заболевания положены страховые выплаты в размере:Инвалиду I группы – 2 064 339 рублей.Инвалиду II группы – 1 376 226 рублей.Инвалиду III группы – 688 113 рублей.А в случае смерти - 2 752 452 рубля.