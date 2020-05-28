Жителя подмосковной Черноголовки, который осквернил памятник в честь Великой Победы, поместили под домашний арест. Суд отказал следователю, ходатайствовавшему о заключении под стражу подозреваемого.

Жителя подмосковной Черноголовки, который осквернил памятник в честь Великой Победы, поместили под домашний арест. Суд отказал следователю, ходатайствовавшему о заключении под стражу подозреваемого.Наделавший шуму случай произошел около семи часов утра 23 мая на бульваре имени Золотого, где в 2004 году и был установлен мемориал. На кадрах видно, как стоявший в сторонке мужчина неожиданно направился к памятнику, опрокинул ногой венок, потоптался на нем, а затем разбросал ногами цветы и спешно удалился. Следователи утверждают, что вандал повредил и сам обелиск.Подозреваемого в повреждении памятника быстро задержали, 37-летний мужчина списал произошедшее на дурное настроение. Ему назначили судебно-медицинскую и психиатрическую экспертизы, а суд отправил его под домашний арест.