В среду, 27 мая, президент России Владимир Путин созвал совещание по ситуации на рынке труда. Глава государства напомнил про уже принятые меры поддержки граждан, в числе которых пособие по безработице и доплаты на детей, сообщил телеканал Россия 24.

В среду, 27 мая, президент России Владимир Путин созвал совещание по ситуации на рынке труда. Глава государства напомнил про уже принятые меры поддержки граждан, в числе которых пособие по безработице и доплаты на детей, сообщил телеканал "Россия 24".Глава Минтруда Антон Котяков предложил увеличить размер минимального пособия по безработице в три раза, а именно до 4,5 тысячи рублей. Кроме того, он выступил с инициативой продлить срок таких выплат еще на три месяца и распространить их на тех, кто потерял работу до 1 марта. Глава государства одобрил предложение Минтруда.Владимир Путин также поддержал инициативу распространить детские доплаты в три тысячи рублей на тех, кто потерял работу до 1 марта. Кроме того, пособие в 12 130 рублей будет распространено на индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены закрыть свое дело из-за пандемии коронавируса.Президент во время совещания заявил, что сохранение рабочих мест и доходов семей являются безусловными приоритетами для властей. При этом было отмечено, что количество официально зарегистрированных безработных в стране растет и превысило отметку в 1,9 миллиона.