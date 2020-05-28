31 мая в 19:00 мск на ТНТ состоится финал реалити-шоу Солдатки. В последнем выпуске проекта зрители узнают не только имя победительницы.

31 мая в 19:00 мск наТНТ состоится финал реалити-шоу "Солдатки". В последнем выпускепроекта зрители узнают не только имя победительницы.На протяжении всего шоу поклонники судовольствием наблюдают за развитием отношений старшины Романа Радченко и участницы Даши Разумовской. Как разк завершающему эпизоду шоу мужчина осознал серьезность своих чувств и готов крешительным действиям.Роман собирается сделать предложение Даше.Согласится ли Разумовская связать свою жизнь с Радченко, зрители узнают уже вэто воскресенье.Отметим, что незадолго до съемок в шоуДаша Разумовская пережила болезненное расставание с возлюбленным. В интервьюдевушка признавалась, что физические нагрузки, которым их подвергают напроекте, вытесняют душевную боль.длились два года. По словам Даши, идиллии мешала мама избранника. Потенциальнаясвекровь была ею недовольна. Женщинасчитала, что ее отпрыск может привести в дом невесту побогаче. "Хотя он училсяи нигде не работал", – добавила Разумовская.1 Май 2020 в 11:29 PDTПосле разрыва бывший избранник некоторое времяизводил Дарью. Постоянно напоминал о себе сообщениями и звонками. Чтобыиспортить настроение девушке, парень присылал фото, на которых развлекался сдругими барышнями.