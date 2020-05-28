31 мая в 19:00 мск на
ТНТ состоится финал реалити-шоу Солдатки. В последнем выпуске
проекта зрители узнают не только имя победительницы.
31 мая в 19:00 мск на
ТНТ состоится финал реалити-шоу "Солдатки". В последнем выпуске
проекта зрители узнают не только имя победительницы.
На протяжении всего шоу поклонники с
удовольствием наблюдают за развитием отношений старшины Романа Радченко и участницы Даши Разумовской. Как раз
к завершающему эпизоду шоу мужчина осознал серьезность своих чувств и готов к
решительным действиям.
Роман собирается сделать предложение Даше.
Согласится ли Разумовская связать свою жизнь с Радченко, зрители узнают уже в
это воскресенье.
Отметим, что незадолго до съемок в шоу
Даша Разумовская пережила болезненное расставание с возлюбленным. В интервью
девушка признавалась, что физические нагрузки, которым их подвергают на
проекте, вытесняют душевную боль.
"
длились два года. По словам Даши, идиллии мешала мама избранника. Потенциальная
свекровь была ею недовольна. Женщина
считала, что ее отпрыск может привести в дом невесту побогаче. "Хотя он учился
и нигде не работал", – добавила Разумовская.
1 Май 2020 в 11:29 PDT
После разрыва бывший избранник некоторое время
изводил Дарью. Постоянно напоминал о себе сообщениями и звонками. Чтобы
испортить настроение девушке, парень присылал фото, на которых развлекался с
другими барышнями.