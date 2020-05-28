Футболист мадридского Реала и сборной Уэльса Гарет Бэйл не вызывает интереса на трансферном рынке. Клуб из столицы Испании не получил ни одного предложения по покупке 30-летнего игрока.

Футболист мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл не вызывает интереса на трансферном рынке. Клуб из столицы Испании не получил ни одного предложения по покупке 30-летнего игрока. Полузащитник атакующего плана может продолжить выступления в сливочной футболке клуба.В "Реале" не скрывают, что хотели бы продать валлийца, но потенциальных покупателей смущает его стоимость, которую Transfermarkt оценивает в 32 миллиона евро. Впрочем, в Мадриде готовы "скинуть" ценник до 20 миллионов, но все-таки продать Гарета.Интерес к Бэйлу был со стороны "Ньюкасла", но эта сделка могла бы произойти в случае, если в клуб с севера Англии пришли бы новые инвесторы из Саудовской Аравии. Однако у них возникли проблемы с самой лигой из-за связи с "пиратами".Теперь же в "Реале", кажется, потеряли все надежды на продажу Бэйла. Руководству "сливочных" осталось лишь надеяться, что полузащитник сможет вернуть себе былую форму и стать помощником в завоевании новых титулов. Контракт между сторонами истекает летом 2022 года.