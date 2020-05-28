Бывший возлюбленный облил бензином и поджег уборщицу на юго-востоке Москвы. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными ожогами, предполагаемого пиромана задержали через два дня.

Бывший возлюбленный облил бензином и поджег уборщицу на юго-востоке Москвы. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными ожогами, предполагаемого пиромана задержали через два дня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.ЧП произошло около пяти часов утра 26 мая на Ферганской улице. Тридцатилетняя женщина спустилась в подвал, чтобы налить воду в ведро, когда сзади на нее напал мужчина в камуфляжной куртке и медицинской маске на лице. Без лишних слов он облил ее горючей жидкостью из бутылки и чиркнул спичкой.На крики женщины прибежали коллеги и жильцы, пламя удалось сбить, но к тому моменту она получила сильные ожоги лица, шеи и рук. В настоящее время пострадавшая находится в больнице.Подозреваемого в покушении на убийство задержали спустя два дня. По некоторым данным, это бывший возлюбленный уборщицы, который все еще питает к ней теплые чувства. На отчаянный шаг его толкнула ревность.