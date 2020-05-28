Социальная дистанция, новые правила продажи попкорна и увеличенные интервалы между сеансами. Эти и многие другие нормы содержатся в рекомендациях для кинотеатров по работе в условиях эпидемии коронавируса. Документ подготовил Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры.

Социальная дистанция, новые правила продажи попкорна и увеличенные интервалы между сеансами. Эти и многие другие нормы содержатся в рекомендациях для кинотеатров по работе в условиях эпидемии коронавируса. Документ подготовил Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры.Кинотеатрам рекомендуется рассаживать зрителей на дистанции не менее метра. Однако члены одной семьи могут находиться вместе.Между сеансами ведомство рекомендует устанавливать интервал не менее 30 минут. Это время неоходимо для дезинфекции кинозала и проветривания помещения.Рекомендуется каждые два часа обрабатывать контактные поверхности в кинозалах, фойе и туалетных комнатах.Рекомендации Роспотребнадзора коснутся и продажи в кинотеатрах попкорна и другой продукции. В ведомстве советуют по возможности делать это через вендинговые автоматы. Что касается 3D-очков, то перед сеансом их необходимо продезинфицировать.Зрителям также рекомендовано надевать маски в кинозалах. В Роспотребнадзоре призвали имеющих симптомы ОРВИ воздержаться от посещения сеансов.По словам главы ведомства Анны Поповой, при соблюдении рекомендаций риски заразиться минимальны. Документ позволит властям регионов определить готовность к возобновлению работы кинотеатров, приводит слова министра культуры Ольги Любимовой "Коммерсант".за последние сутки выявлен у 3 781 человека. Число заболевших достигло почти 380 тысяч человек. Власти Москвы продлили режим самоизоляции и пропускную систему до 14 июня, однако с 1 июня возобновляется работа непродовольственных магазинов, жителям разрешены прогулки.Публикация от (@dniru) 9 Апр 2020 в 8:36 PDT