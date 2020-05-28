Российские банки снижают запасы золота шестой месяц подряд, как следует из статистики ЦБ РФ.

Российские банки снижают запасы золота шестой месяц подряд, как следует из статистики ЦБ РФ.При снижении запасов в тоннах растет стоимость остатков в валюте. Стоимость денежных средств, драгметаллов и камней в активах банков в пересчете на валюту снизилась с 1 по 30 апреля с $18,3 миллиарда до $17,2 миллиарда, из них денежных средств с $14,3 миллиарда до $13,2 миллиарда. Но с начала года показатели выросли с $14,7 миллиарда и $10,3 миллиарда из-за роста рыночной стоимости золота.Запасы драгметаллов российских банков в пересчете на золото в апреле снизились на 4,6 тонны до 73,4 тонны, с начала года — на 17 тонн. Высокая цена драгметалла позволяет хорошо заработать, распродавая многолетние запасы. При этом банки не испытывают проблем с ликвидностью и запаслись валютой еще в начале марта.Добываемое в России золото выкупается российскими банками и ЦБ РФ. Производство золота в России увеличилось в 2019 году на 9,3% до 343,5 тонны с 314,4 тонны годом ранее.Запасы золота в российских банках постоянно увеличивались с апреля прошлого года, но с ноября начали сокращаться. В частности, в ноябре 2019 года — январе 2020 года запасы уменьшились на 22,9 тонны (- 21%) и составили к 1 февраля 86,2 тонны, по данным Банка России.Так, Сбербанк сократил запасы золота на 5,5 тонны, ВТБ — на 5,2 тонны, "Промсвязьбанк" — на 4,6 тонны, банк "Открытие" — на 4 тонны, "Газпромбанк" — на 3,6 тонны. Наибольший запас золота к 1 февраля имел ВТБ (47,2 тонны). Затем следуют Сбербанк (17 тонн), "Газпромбанк" (5,8 тонны), банк "Открытие" (5,1 тонны) и "Совкомбанк" (4,9 тонны).Котировки золота растут на протяжении всего года и ускорили рост во время пандемии. А монетарные стимулы, к которым прибегли центральные банки развитых стран, могут вновь подстегнуть спрос и цены на драгоценные металлы.При этом запасы монетарного золота в международных резервах России в апреле не изменились и на 1 мая 2020 года составили 73,9 миллиона унций, или 2298,6 тонны, согласно данным Банка России. Взлетевшая цена золота на биржах снижает выгодность новых вложений в драгметалл, и ЦБ заявил, что с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке.Стоимость золотых запасов ЦБ за апрель выросла на 5,2% до $126,1 миллиарда к 1 мая 2020 года, а его доля выросла до рекордного уровня 22,3% с 21,3% от всей стоимости резервов, включая активы в иностранной валюте. ЦБ в январе 2020 года после появления признаков эпидемии и проблем в глобальной экономике увеличил покупку золота сразу на 30%, купив 8,1 тонны золота согласно данным Всемирного золотого совета (WGC). В итоге доля запасов золота впервые превысила 20% от всех международных резервов Банка России, как следует из статистики ЦБ.Золотой запас России растет с начала кризиса 2014 года: ЦБ РФ скупает драгметалл для повышения устойчивости финансовой системы страны. За 5 лет куплено 1244 тонны, а золотой запас достиг 2279,2 тонны стоимостью свыше $116 миллиардов, часть его находится в сейфах в Москве.Банк России, крупнейший в мире покупатель золота, в конце 2019 года начал терять интерес к драгоценному металлу. После того как ЦБ потратил около $40 миллиардов за предыдущие пять лет на покупку золота, российский регулятор в конце года снизил покупку драгметалла на 42,3% с 274 тонн в 2018 году до 158 тонн в 2019 году.Покупки золота в запасы России по итогам 2019 года оказались минимальными с 2013 года из-за ослабления угрозы новых санкций. Но в начале 2020 года золото стало дорожать из-за торговой войны США с КНР и ЕС. Выросла нестабильность в глобальной экономике и из-за паники перед угрозой эпидемии нового вируса из Китая, что вынудило ЦБ увеличить покупку драгметалла в начале 2020 года.