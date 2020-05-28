Российские банки снижают запасы золота шестой месяц подряд, как следует из статистики ЦБ РФ.
Российские банки снижают запасы золота шестой месяц подряд, как следует из статистики ЦБ РФ.
При снижении запасов в тоннах растет стоимость остатков в валюте. Стоимость денежных средств, драгметаллов и камней в активах банков в пересчете на валюту снизилась с 1 по 30 апреля с $18,3 миллиарда до $17,2 миллиарда, из них денежных средств с $14,3 миллиарда до $13,2 миллиарда. Но с начала года показатели выросли с $14,7 миллиарда и $10,3 миллиарда из-за роста рыночной стоимости золота.
Запасы драгметаллов российских банков в пересчете на золото в апреле снизились на 4,6 тонны до 73,4 тонны, с начала года — на 17 тонн. Высокая цена драгметалла позволяет хорошо заработать, распродавая многолетние запасы. При этом банки не испытывают проблем с ликвидностью и запаслись валютой еще в начале марта.
Добываемое в России золото выкупается российскими банками и ЦБ РФ. Производство золота в России увеличилось в 2019 году на 9,3% до 343,5 тонны с 314,4 тонны годом ранее.
Запасы золота в российских банках постоянно увеличивались с апреля прошлого года, но с ноября начали сокращаться. В частности, в ноябре 2019 года — январе 2020 года запасы уменьшились на 22,9 тонны (- 21%) и составили к 1 февраля 86,2 тонны, по данным Банка России.
Так, Сбербанк сократил запасы золота на 5,5 тонны, ВТБ — на 5,2 тонны, "Промсвязьбанк" — на 4,6 тонны, банк "Открытие" — на 4 тонны, "Газпромбанк" — на 3,6 тонны. Наибольший запас золота к 1 февраля имел ВТБ (47,2 тонны). Затем следуют Сбербанк (17 тонн), "Газпромбанк" (5,8 тонны), банк "Открытие" (5,1 тонны) и "Совкомбанк" (4,9 тонны).
Котировки золота растут на протяжении всего года и ускорили рост во время пандемии. А монетарные стимулы, к которым прибегли центральные банки развитых стран, могут вновь подстегнуть спрос и цены на драгоценные металлы.
При этом запасы монетарного золота в международных резервах России в апреле не изменились и на 1 мая 2020 года составили 73,9 миллиона унций, или 2298,6 тонны, согласно данным Банка России. Взлетевшая цена золота на биржах снижает выгодность новых вложений в драгметалл, и ЦБ заявил, что с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке.Стоимость золотых запасов ЦБ за апрель выросла на 5,2% до $126,1 миллиарда к 1 мая 2020 года, а его доля выросла до рекордного уровня 22,3% с 21,3% от всей стоимости резервов, включая активы в иностранной валюте. ЦБ в январе 2020 года после появления признаков эпидемии и проблем в глобальной экономике увеличил покупку золота сразу на 30%, купив 8,1 тонны золота согласно данным Всемирного золотого совета (WGC). В итоге доля запасов золота впервые превысила 20% от всех международных резервов Банка России, как следует из статистики ЦБ.
Золотой запас России растет с начала кризиса 2014 года: ЦБ РФ скупает драгметалл для повышения устойчивости финансовой системы страны. За 5 лет куплено 1244 тонны, а золотой запас достиг 2279,2 тонны стоимостью свыше $116 миллиардов, часть его находится в сейфах в Москве.
Банк России, крупнейший в мире покупатель золота, в конце 2019 года начал терять интерес к драгоценному металлу. После того как ЦБ потратил около $40 миллиардов за предыдущие пять лет на покупку золота, российский регулятор в конце года снизил покупку драгметалла на 42,3% с 274 тонн в 2018 году до 158 тонн в 2019 году.
Покупки золота в запасы России по итогам 2019 года оказались минимальными с 2013 года из-за ослабления угрозы новых санкций. Но в начале 2020 года золото стало дорожать из-за торговой войны США с КНР и ЕС. Выросла нестабильность в глобальной экономике и из-за паники перед угрозой эпидемии нового вируса из Китая, что вынудило ЦБ увеличить покупку драгметалла в начале 2020 года.