В четверг, 28 мая, в России отмечают День пограничника. С профессиональным праздником личный состав и ветеранов погранслужбы поздравил Владимир Путин.

В четверг, 28 мая, в России отмечают День пограничника. С профессиональным праздником личный состав и ветеранов погранслужбы поздравил Владимир Путин.В частности, глава государства сказал: "Уважаемые товарищи, поздравляю личный состав и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Самые добрые слова вам и вашим близким. Сегодня мы чествуем защитников российских рубежей, мужественных и смелых людей, которые оберегают безопасность Родины и наших граждан".Владимир Путин отметил, что у пограничной службы богатая история. Он напомнил, что на протяжении веков стражи рубежей Отечества всегда первыми давали отпор врагу и сражались до конца, а пограничники, погибшие на посту, навсегда остаются в памяти народа.Также глава государства поблагодарил российских пограничников за добросовестную службу, за верность долгу и присяге, и выразил уверенность в том, что они продолжат с честью служить стране. Владимир Путин подчеркнул, что нынешнее поколение стражей российских рубежей с честью продолжает легендарные традиции, надежно отстаивает национальные интересы и безопасность России.Профессиональный праздник личного состава и ветеранов Пограничной службы Федеральной службы безопасности России — День пограничника – ежегодно отмечается в России 28 мая. Этот праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 23 мая 1994 года, напоминает ТАСС.