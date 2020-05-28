Российские семьи за время действия программы материнского капитала с марта 2007 года получили господдержку на сумму 2,7 триллиона руб., следует из сообщения ПФР.

Российские семьи за время действия программы материнского капитала с марта 2007 года получили господдержку на сумму 2,7 триллиона руб., следует из сообщения ПФР.Пенсионный фонд оформил юбилейный 10-миллионный сертификат. Материнский капитал выдан с учетом последнего увеличения до 616,617 тысячи руб. Эта помощь предоставляется всем семьям, в которых второй ребенок родился с января 2020 года.Сейчас все сертификаты можно оформить и получить в электронном виде – через личный кабинет. Семье с юбилейным материнским сертификатом также предоставлена ежемесячная выплата 5 тысяч руб. с учетом апреля и мая. Такая выплата от государства предназначена всем семьям с детьми до 3 лет в рамках госпомощи в условиях пандемии. Помимо этого, семья получит в июне семья еще и разовую выплату 10 тысячи руб. на первого ребенка, не достигшего 16 лет.Размер первого сертификата на получение материнского капитала, выданного в марте 2007 года, составлял 250 тысяч руб. Сегодня эта сумма выросла в 2,5 раза и достигла 616,617 тысячи руб. За первого ребенка, рожденного или усыновленного начиная с 2020 года, также дается материнский капитал в размере 466,617 тысячи руб.Правительство перечислит семьям с маткапиталом 9,5 миллиарда руб. из госбюджета для почти 1,9 миллиона детей, сообщил 6 мая глава Минтруда РФ Антон Котяков на совещании с президентом РФ. Выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет в месяц составляет 5,5 тысячи руб., или суммарно по программе на 105 миллиарда руб. из федерального бюджета.Президент Владимир Путин заявил ранее, что выплата по 10 тысяч руб. на ребенка затронет 22 миллиона детей. Деньги выделяют только гражданам России, проживающим в России, причем ребенок должен иметь российское гражданство.В свою очередь Госдума приняла закон, который с 1 июля увеличивает в 2 раза размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми в возрасте до полутора лет для неработающих граждан до 6,752 тысячи руб. в месяц.