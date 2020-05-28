В первый день лета в европейской части России похолодает на 8–9 градусов. На пару дней раньше температура рекордно понизится в Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, резкое похолодание связано с тем, что на европейскую часть России опустится холодный воздух из Арктики.Роман Вильфанд: Изменчивость погоды впечатляет. До конца недели будет 20–23 градуса в центре Европейской России, но прямо с 1 июня опять понижение температуры. Оно связано с тем, что на среднем уровне тропосферы по прогнозу располагается гребень высокого давления, по восточной периферии этого гребня будет опускаться на Европейскую Россию очень холодный воздух из Арктики.При этом Вильфанд уточнил, что сильных заморозков не будет, однако температура понизится до 12–15 градусов. Похолодание продержится несколько дней.Также похолодает в Красноярском крае, Иркутской, Новосибирской и Омской областях. В Красноярском крае и Иркутской области будет на четыре-шесть градусов холоднее нормы, в Новосибирской и Омской — на два градуса ниже нормы.Резкая смена температуры произойдет и в Якутии. Накануне там было 25–26 градусов тепла, в ближайшие дни температура снизится на 10–15 градусов. Тепло же сохранится только на Урале.