Проект нового КоАП мог оставить вне закона фиксацию правонарушений с помощью смартфона и мобильных приложений — таких, как Помощник Москвы. Однако, мэрии все же удалось договориться с профильными министерствами.

Проект нового КоАП мог оставить вне закона фиксацию правонарушений с помощью смартфона и мобильных приложений - таких, как "Помощник Москвы". Однако, мэрии все же удалось договориться с профильными министерствами.Московские власти попросили правительство РФ сохранить в новой редакции КоАП законодательные нормы, позволяющие использовать мобильные устройства в качестве средства автоматической фиксации нарушений.Как сообщает "Коммерсант", обращение мэрии переадресовали в Минюст РФ, который уже согласился исключить из нового КоАП спорные формулировки.В исходной версии кодекса к устройствам фото и видеофиксации нарушений ПДД были назначены единые требования, в числе которых запрет на какое-либо воздействие на прибор со стороны человека. То есть, "специальные технические средства" должны работать автоматически, независимо от действий оператора или пользователя прибора.Такое требование фактически блокировало бы работу таких приложений для смартфона, как актуальный для столицы программно-аппаратный комплекс "Помощник Москвы" (ПАК ПМ) и действующий в Подмосковье "Народный инспектор", через которые в сумме были зафиксированы сотни тысяч правонарушений. Чаще всего - неправильная парковка и парковка на газоне (к примеру, юрлиц за это штрафуют аж на 300 тысяч рублей).Вдобавок под запрет могли попасть мобильные планшеты "Паркнет", которые используются пешими инспекторами АМПП для контроля платной парковки.Однако, по договоренности московской мэрии с профильными ведомствами, функционал мобильных технических средств, вероятно, сохранят.