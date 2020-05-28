Доллар начал торги на Московской бирже с небольшого снижения, евро - с роста. Рубль незначительно изменился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Доллар начал торги на Московской бирже с небольшого снижения, евро — с роста. Рубль незначительно изменился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 70,96-71,11 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 70,99 руб., опустившись на 2 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Тем временем курс евро составил 78,22 руб. — это на 6,75 коп. выше отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 1,89 коп. до 74,24 руб.Нефть дешевеет в четверг на фоне сигналов об увеличении запасов в США.Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск снизилась на 2,1% и составила $34 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 3,1% до $31,81 за баррель.Данные Американского института нефти (API) накануне показали, что запасы нефти в США за неделю по 22 мая увеличились на 8,7 миллиона баррелей.