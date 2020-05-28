Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, Российские железные дороги сохраняют стабильный грузооборот и в плановом режиме ведут системное обновление в рамках модернизации БАМа и Транссиба.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, "Российские железные дороги" сохраняют стабильный грузооборот и в плановом режиме ведут системное обновление в рамках модернизации БАМа и Транссиба. Только в апреле 2020 года в направлении Дальнего Востока и Забайкалья по крупнейшим железнодорожным артериям Восточного полигона было отправлено более 15 миллионов тонн грузов — на 2,2% больше, чем в прошлом году. В сравнении с 2018 и 2017 годами положительная динамика еще более очевидная — плюс 5,3% и 8,5% соответственно. Основная часть объема грузоперевозок приходится на уголь — 10,1 миллиона тонн (рост на 4,6%), из которых 8,7 миллиона тонн отправляется на экспорт (рост на 4,5%).Запас прочностиПо словам гендиректора ОАО "РЖД" Олега Белозерова, многие решения сейчас принимаются оперативно — с учетом текущей ситуации. "Крайне важно, чтобы мы были максимально гибкими, мгновенно реагировали на изменяющиеся обстоятельства и улавливали тенденции", — подчеркнул глава компании в интервью корпоративной газете "Гудок".По информации пресс-службы РЖД, больше всего грузов было перевезено в направлении станций Находкинского узла — на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе на 9,7% больше грузов было отправлено на станцию "Находка — Восточная". Безостановочный пропуск составов и как следствие увеличение объемов перевозок в сторону Находкинского узла удалось достичь благодаря реконструкции станции "Смоляниново" и внедрению новой технологии работы подталкивающих локомотивов на горном участке "Шкотово — Смоляниново — Находка". Так что теперь через участок проходит около двух десятков поездов в сутки. В компании констатируют, что положительная динамика отмечается по всей линейке экспортных грузов: +33,4% — контейнеры, +6,1% — каменный уголь, +2,6% — нефтепродукты, и рост почти в 2 раза — черные металлы.Увеличение объемов перевозок фиксируется и на других участках. Так, через порты и погранпереходы, к которым ведут Забайкальская и Дальневосточная железные дороги, на экспорт было отгружено 0,6 миллиона тонн черных металлов — рост в 1,8 раза, 0,7 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов — рост на 8,9%, 143 тысячи тонн удобрений — рост в 1,5 раза. Отметим, что увеличение объемов перевозок на Восточном полигоне осуществляется в условиях проведения масштабной реконструкции и строительства новой инфраструктуры.Чувствовать себя уверенно в такой непростой ситуации РЖД позволяет запас прочности, накопленный в прошлые годы. Так, на первом этапе модернизации БАМа и Транссиба, в процессе которого производится расшивка "узких мест" на Забайкальской и Дальневосточной железных дорогах, 2019 год удалось завершить с опережением сроков. В рамках проводимых работ было обновлено более 5 тысяч км путей, построены и реконструированы 39 станций и 97 искусственных сооружений. Что позволило в прошлом году перевезти к дальневосточным портам по БАМу и Транссибу 114 миллионов тонн экспортных грузов — в два раза больше, чем в 2012 году. Таким образом, РЖД смогли достичь целевого показателя прироста провозной способности Восточного полигона в +55 миллионов тонн грузов к уровню 2012 года. В 2020 году компания планирует перевезти в направлении Дальнего Востока около 124,9 миллиона тонн, а к 2024 году пропускная способность должна увеличиться до 180 миллионов тонн.Модернизация по плануНапомним, что работы по модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей ведутся с 2013 года в рамках исполнения поручений президента и правительства РФ. Во главу угла поставлена задача, с учетом спроса на уголь со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона, переориентировать транспортные потоки на восток.На втором этапе, который РЖД планируют завершить на год раньше намеченных сроков, работы ведутся более чем на 180 объектах. В частности, осуществляется подготовка к строительству Козинского тоннеля, на разных участках строятся вторые пути и ведется электрификация линий. На проведение всего объема работ компания планирует направить около 500 миллиардов руб.Масштабную реконструкцию не остановила даже пандемия. В середине мая было открыто движение поездов по новому третьему пути Транссиба на участке "Косулино — Баженово" в Свердловской области, который долгое время тормозил вагонопоток нефтехимических грузов с севера Уральского федерального округа, а также тяжеловесных и длинносоставных поездов из Кузбасса к портам Северо-Запада.Модернизация БАМа и Транссиба в первую очередь важна для развития угольной отрасли и экспорта ее продукции через порты Дальнего Востока в азиатские страны. Помимо реконструкции инфраструктуры железнодорожная компания предпринимает беспрецедентные меры по поддержке участников рынка сырьевого сектора, предоставляя им режим максимального благоприятствования. В марте этого года глава РЖД Олег Белозеров и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписали соглашение, которое закрепило объемы перевозок угля в направлении Восточного полигона. Согласно документу компания обеспечит транспортировку 53 миллионов тонн каменного угля на азиатские рынки и 3,55 миллиона тонн — российским потребителям. РЖД также представляют максимальную экспортную скидку на перевозку угля к портам Азово-Черноморского бассейна.Кроме того, железнодорожный монополист в постоянном режиме ведет обновление тягового подвижного состава. В 2020 году на Восточный полигон поступит больше 120 новых электровозов, а к 2025 году на перспективном направлении будет работать только современная техника, способная перевозить составы массой до 7,1 тысячи тонн.Все меры, предпринимаемые РЖД с целью поддержки российских экспортеров, модернизации БАМа и Транссиба и обновления парка локомотивов, должны придать новый импульс развитию экономики, что не только повысит бюджетную обеспеченность российских регионов, но и запустит инвестиционные механизмы в смежных отраслях.